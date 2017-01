Francesc Palau: “Volem dotar Sant Joan de Déu d'un caràcter científic potent”

(Sant Joan de Déu) El doctor Francesc Palau va assumir el paper de director del recent Institut de Recerca Sant Joan de Déu el juliol de 2015. Sant Joan de Déu li ha donat l'oportunitat de realitzar el projecte científic que ell desitjava: combinar l'assistència a l'hospital amb la investigació bàsica/clínica en l'àmbit de les malalties rares.

Quins reptes s'ha posat com a director del IRSJD?

El primer repte que m'he posat és millorar la infraestructura de l'Institut, però sobretot crear l'estructura i la mentalitat d'Institut de Recerca Biomèdica. En segon lloc posar la recerca en pediatria en el lloc que li correspon, és a dir al mateix nivell científic que té als hospitals infantils europeus i també dels Estats Units. Hem de conscienciar la societat i als investigadors de la importància que té la investigació biomèdica en l'àmbit del desenvolupament humà, ja que aquest és un camp d'investigació preciós on s'ha d'invertir, i dirigir-lo cap a una projecció europea. I com a tercer repte, el més difícil sota el meu punt de vista, és fer una conjunció real entre la recerca bàsica i clínica que vagi més enllà de la recerca translacional; els investigadors i professionals sanitaris han de tenir la concepció que no hi ha límits entre la recerca bàsica i la clínica.

Què hem d'esperar en els propers anys del IRSJD?

Hem d'esperar que el nostre Institut doti Sant Joan de Déu d'un caràcter científic potent. Potser quantitativament no podem arribar a nivells de l'Hospital Clínic o la Vall d'Hebron, però qualitativament hem de poder competir de tu a tu. Això ens donarà més visibilitat i prestigi, que ens portarà a poder realitzar projectes importants, estudis amb gran repercussió científica i social, atraure i exportar talent, etc. I al mateix temps no hem de perdre la nostra filosofia de centre assistencial, hem de buscar la manera de donar una visió més científica a l'assistència hospitalària que ens portarà a millorar el diagnòstic i el tractament de les malalties pediàtriques i de salut mental.

I centrant-me en el camp de la investigació en el nen, el nostre Institut ha de fer entendre a la societat que la recerca en el món pediàtric és igual d'important que en l'adult; perquè és una inversió que fem en el nostre futur. La investigació en el nen va més enllà de resoldre problemes mèdics, ens permet conèixer millor el desenvolupament de l'ésser humà. I nosaltres tenim l'oportunitat de ser líders en aquest camp.

Quan es va constituir l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) i quins són els membres que el formen?

L'IRSJD es va fundar al febrer de 2015, quan es va signar el consorci entre totes les institucions que el formen. L'IRSJD l'integren l'Hospital Sant Joan de Déu, juntament amb el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Institut de Biomedicina (IBUB) i l'Institut de Neurociències (IN-UB), tots dos de la Universitat de Barcelona. Recentment s'ha incorporat l'Àrea de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Per què es va decidir apostar per la creació d'un Institut de Recerca?

L'IRSJD va néixer de la necessitat de dotar d'una estructura més institucional i reglamentada la gestió de la investigació que s'estava generant a l'Hospital Sant Joan de Déu i al Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Es pretenia construir un funcionament intern orientat cap a l'acreditació com a Institut d'Investigació Sanitària que atorga l'Instituto de Salud Carlos III, incorporant nous actors al mapa de la investigació. En aquests moments ens trobem en una fase prèvia a l'obtenció de l'acreditació definitiva i també busquem el reconeixement de la Generalitat de Catalunya com a centre CERCA.

Quins avantatges presenta tenir l'acreditació d'Institut d'Investigació?

Principalment trobem dos avantatges. En primer lloc vam deixar de ser un conglomerat d'equips d'investigació i, en segon, augmentem la nostra visibilitat i reconeixement. Abans de la creació de l'institut, el nexe comú entre els diferents equips era la gestió per part de la Fundació Sant Joan de Déu. Gràcies a l'Institut, i amb col·laboració estreta amb altres centres de recerca universitaris, dotem a la investigació d'un marc reconegut per les institucions, això ens atorga un major pes científic. Com a resultat, els nostres investigadors podran tenir més possibilitats d'obtenir places Miguel Servet, Sara Borrell, contractes predoctorals, etc. Tot i aquests avantatges, des de la direcció de l'Institut hem de fer un major esforç per intentar fer comprendre aquesta nova situació als investigadors de la casa i explicar-los quin valor aporta formar part de l'Institut.

Què li aporta a un investigador integrarse sota el paraigua de l'IRSJD?

Per a un grup de recerca formar part d'un institut dota d'un major valor científic i institucional el seu treball científic. És a dir, l'Institut, a més de facilitar la gestió administrativa, també li aporta una millora en la seva gestió científica. En el cas del nostre institut hem incorporat Júlia Ribot que ha assumit aquest paper de gestora científica. Entre les seves tasques s'inclouen: buscar noves formes de potenciar la recerca en medicina pediàtrica, fetal-obstètrica i de salut mental; i definir la direcció científica cap a on s'ha de dirigir l'Institut a partir de la detecció dels punts forts de cada grup que l'integren. A més coordinarà la investigació que es realitza entre els diferents centres que formen l'institut.

Quines relacions s'establiran entre els diferents centres que formen l'Institut?

Entre els diferents centres de l'Institut hem de buscar temes que siguin d'interès comú i que ens donin benefici mutu. Per exemple, aportar un punt de vista més translacional a la investigació bàsica o buscar l'aplicació de les innovacions tecnològiques a la clínica. En el cas dels centres de Sant Joan de Déu, les relacions amb el VREB dotaran als nostres projectes de millors capacitats tecnològiques; en el cas de l'IBUB i l'IN-UB podrem portar la seva investigació biomèdica a l'àmbit clínic i a l'aplicació amb els pacients; i viceversa. Per aquests motius una de les nostres responsabilitats com a gestors de l'institut és crear l'ambient on es puguin gestar totes aquestes relacions.

Entrevista:

Marta Fortuny –Fundació Sant Joan de Déu per a la recerca