'La fi dels cristians d’Orient?', al Canal 33

(CR) El programa de documentals “60 minuts” emet aquest dimecres 25 de gener, a les 22.15 pel Canal 33, el reportatge “La fi dels cristians d’Orient?”, una coproducció d’ARTE France i Ligne de front, dirigida per Didier Martiny.

L’Orient Mitjà és el bressol del cristianisme. En un altre temps, els cristians hi eren molt nombrosos, però ara estan desapareixent i sovint són objecte de discriminació fins al punt que el futur dels descendents de les primeres comunitats religioses és més incert que mai. Paradoxalment, quan van néixer, Europa encara era pagana i el segle VII van acomboiar l’arribada de l’Islam, però avui Occident sembla mirar cap a un altre costat. Són una gran minoria d’11 milions, entre 320 milions de musulmans, que viuen amb el dilema de si encara tenen algun horitzó esperançador a la seva terra d’origen. El documental “La fi dels cristians d’Orient?” (“La fin des chrétiens d’Orient?”) explora aquesta situació marginal en cinc països: l’Iraq, Síria, el Líban, Turquia i Egipte, on els afeblits cristians s’han vist obligats a buscar la protecció dels poders fàctics per sobreviure.

Els cristians orientals “sempre han estat atrapats entre Occident, d’una banda, i l’Islam, de l’altre”, diu l’historiador religiós Jean-François Colosimo. A l’Iraq i Síria, fugen de la persecució massiva de l’Estat Islàmic, que també tracta d’esborrar qualsevol empremta de la seva cultura. El pare Najeeb Michael explica com va salvar milers de manuscrits i pintures enviant-los fora en caixes de cartró, durant el seu èxode. Delmats a Turquia pel genocidi de 1915 i per l’emigració, més importants a Egipte malgrat els atacs més recents, la comunitat cristiana no té el reconeixement oficial que reclama a les autoritats d’aquests dos països. Només al Líban preval i té entitat política, tot i que va perdre part dels seus privilegis després que l’Acord de Taif de 1989.

A partir d’entrevistes amb historiadors, politòlegs o líders religiosos, i d’algunes seqüències filmades amb refugiats o en comunitats religioses, es dibuixa un món sofert però també barroc, càlid i divers, distribuït en sis ritus diferents: siríac, bizantí, armeni, caldeu, copte i maronita. El documental repassa alguns episodis exemplars de la història, la divisió desastrosa de l’Orient Mitjà entre la Gran Bretanya i França -l’acord Sykes-Picot, que segueix pesant molt sobre la regió-, o el fracàs del panarabisme en la manera com el clan sirià al-Assad ha instrumentalitzat les religions. Es recorda també que la presència dels cristians i altres minories religioses, com Yezidis, garanteix l’equilibri de la pluralitat cultural en una regió que els jueus van haver d’abandonar. Finalment, el documental posa de rellevància l’esperit de resistència dels cristians de l’Orient Mitjà i els esforços per preservar la seva cultura.

Podeu veure el tràiler aquí.