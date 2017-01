Esther Freijanes, nova presidenta de Mans Unides Tarragona

(Arquebisbat de Tarragona) Mans Unides compta amb una nova presidenta-delegada a Tarragona per als tres propers anys. Esther Freijanes Sangroniz agafa el relleu de Teresa Feliu Méndez la qual ha estat presidenta d’aquesta ONG per al desenvolupament des de l’any 2011.

Esther Freijanes Sangroniz és llicenciada en Econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra i en Dret per la URV i ha ocupat diversos càrrecs en diferents empreses en activitats relacionades amb el servei al client, operacions i projectes. Casada i mare de dos filles va entrar a treballar en l’organització com a voluntària l’any 2015 on ha exercit la seva tasca en l’àrea d’estratègia i qualitat.

En un comunicat, la nova presidenta manifesta la necessitat de que l’organització segueixi mantenint el compromís de treballar per als més necessitats i acabar amb la fam, un objectiu possible i ambiciós, que depèn de la nostra contribució personal i com a organització, afirma.

Esther Freijanes substitueix en la seva funció a Teresa Feliu, que continuarà vinculada a la organització, i agraeix la extraordinària tasca duta a terme per ella i les voluntàries i voluntaris de la delegació durant els 50 anys que la entitat acaba de celebrar a Tarragona.