El dominic Jean Jacques Perénnès rep el VI Memorial Cassià Just

(Generalitat de Catalunya) El clergue francès Jean Jacques Perénnès ha estat reconegut amb el VI Memorial Cassià Just, segons ha acordat aquesta setmana el jurat designat per la Generalitat de Catalunya per a l’edició d’enguany. El Memorial Cassià Just té per objecte reconèixer el treball de persones, entitats o institucions en favor de la construcció d’un espai comú de respecte a la llibertat religiosa, de foment del diàleg i de la relació entre les diferents confessions religioses, així com de difusió de la diversitat religiosa. El jurat del VI Memorial Cassià Just ha remarcat la gran vàlua de les nou candidatures rebudes i n’ha subratllat la seva diversitat.

El jurat ha escollit la candidatura de Jean Jacques Perénnès, proposada pel convent dels Dominics de Barcelona, i n’ha destacat el seu paper clau en el foment del diàleg entre les tradicions cristiana i islàmica en territoris i ambients poc proclius, i la seva aposta per l’educació com a eina per a disminuir les tensions religioses al món. A més, el jurat n’ha destacat també la trajectòria vital, guiada per la convicció de la necessitat i la importància de descobrir l’altre que és diferent; i guiada per la certesa que sempre és imprescindible el diàleg amb els altres.

El Memorial Cassià Just de la Generalitat de Catalunya s'ha concedit en cinc ocasions. El guardó consisteix en una obra d'art original d'una autora o autor reconegut, que serà lliurada properament en una cerimònia a Barcelona.

Jean Jacques Perénnès

Jean Jacques Perénnès va néixer el 1949 a la Bretanya (França). És prevere dominic (Ordre dels Predicadors), i actualment s’ocupa de la direcció de l’Escola Bíblica i Arqueològica Francesa de Jerusalem. Ha realitzat estudis en filosofia, teologia i economia del desenvolupament. En ser destinat a Algèria, va descobrir la importància del diàleg amb l’Islam, que es va convertir en un compromís de vida. Perénnès viatja arreu del món amb la missió d’impulsar noves fundacions dominiques, entre les quals cal destacar-ne les del Caire i Istanbul. El seu coneixement profund del Magrib i el Pròxim Orient l’han convertit en un referent en diàleg islamocristià, en Justícia i Pau i en la promoció del coneixement. Ha escrit nombroses publicacions.

L’any 2010 el Govern de la Generalitat de Catalunya va crear el Memorial Cassià Just amb la voluntat de dur a terme un reconeixement a les persones o les institucions que s’han significat per les seves aportacions a la construcció d’un espai comú de convivència de la pluralitat d’opcions religioses. Aquest Memorial pren el nom de Cassià Maria Just, referent indiscutible en diàleg, humanisme, acolliment, solidaritat en favor de les persones més necessitades, llibertat d'esperit i defensa de Catalunya, i tot això des de la coherència amb la seva opció com a abat de Montserrat.

En anys anteriors han estat premiats l'AUDIR, Associació Unesco per al Diàleg Intereligiós, la comunitat de Taizé, la Comunitat Filipense de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes, la franciscana Teresa Losada, i el cardenal Carlo Maria Martini.

El Memorial Cassià Just té per objecte reconèixer el treball de persones, entitats o institucions en favor de la construcció d’un espai comú de respecte a la llibertat religiosa, de foment del diàleg i de la relació entre les diferents confessions religioses, així com de difusió de la diversitat religiosa.

Pot presentar candidatura qualsevol persona, entitat, institució o ens local, referida a persones, entitats o institucions, que hagin destacat en algun dels àmbits esmentats, tant a Catalunya o a qualsevol altre país, bé per la seva trajectòria considerada globalment o per actuacions i obres concretes.

El jurat del VI Memorial Cassià Just està format per la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, el director general d’Afers Religiosos, Enric Vendrell, i tres persones més que en aquesta edició han estat Francesc Torralba, president del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, Elisabeth Attar Lheure, membre de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, entitat guardonada en l’anterior edició del Memorial Cassià Just, i Mohamed El Amrani, president de la Xarxa de Convivència de Roses.