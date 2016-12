El dinar de Nadal de Sant'Egidio mobilitza 800 voluntaris

(CR) Barcelona tornarà acollir el dinar de Nadal solidari i d'amistat de la Comunitat de Sant'Edigio. El dinar se celebra el dia 25 de desembre al migdia i, en un ambient familiar, hi conviden gent gran que viu sola, persones que s’han empobrit amb la crisi, famílies amb dificultats, immigrants i sense sostre.

En el dinar de la basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor s'hi reuniran més de 1.200 persones i es farà la mateixa invitació a altres set espais de Barcelona. Més de 800 voluntaris participen en el dinar aportant un regal, uns torrons, o preparant el menjar i servint les taules. El dinar també se celebrarà a Madrid, Manresa i a Tarragona. L'arquebisbe Joan Josep Omella compartirà el dinar de Nadal amb els convidats a la Basílica dels Sants Just i Pastor.

La tradició del Dinar de Nadal amb els pobres va començar fa més de trenta anys a l’església de Santa Maria in Trastevere de Roma. A l’inici era una taula amb un petit grup de persones, que després s’ha fet cada any més gran, fins arribar a 73 països del món, allà on hi ha present la Comunitat de Sant’Egidio.

L’any passat en el Dinar de Nadal van assistir-hi gairebé 200.000 persones arreu del món. És un gest de dignitat i d'amistat cap a qui rep la invitació que vol aconseguir que el dia de Nadal tothom se senti anomenat pel seu nom. Fins el dia 23 a la basílica dels Sants Just i Pastor es recullen regals i donatius.