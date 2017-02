Davant del tancament de la Model: “Cal garantir la comunicació i proximitat dels presos”

(Justícia i Pau) Diverses entitats que treballen conjuntament en els centres penitenciaris de Catalunya demanen “garantir la comunicació i proximitat dels presos amb les seves famílies i els serveis del que disposen” davant del tancament de la presó Model de Barcelona. Justícia i Pau, el Secretariat de Pastoral Penitenciària de Barcelona i la Fundació Obra Mercedària, entre d'altres signants, han fet públic un manifest on consideren que "tota decisió en matèria penitenciària ha de tenir com a criteri prioritari el benestar i els drets de les persones empresonades i les seves famílies".

Estan d'acord amb "el tancament de la presó, ja que actualment no compleix amb les condicions mínimes per preservar la dignitat tant dels presos com dels treballadors". Però consideren "imprescindible l'existència d'un centre penitenciari o d'un compromís ferm de construcció a la ciutat” tenint en compte els criteris de proximitat amb les famílies i els serveis que han de garantir la reinserció dels interns.

Podeu llegir la nota completa a continuació.

Nota pública davant l'anunci del tancament de la presó Model

Davant l’anunci per part del Departament de Justícia de la Generalitat de procedir al tancament del Centre Penitenciaris d´Homes de Barcelona (La Model) i traslladar els interns a altres centres penitenciaris, les entitats sotasignades, volem fer públiques algunes consideracions al respecte.

Com a entitats amb una llarga trajectòria en l’atenció, acompanyament i suport a la reinserció de reclusos, considerem que tota decisió en matèria penitenciària ha de tenir com a criteri prioritari el benestar i els drets de les persones empresonades i les seves famílies. Aquesta és la nostra preocupació bàsica i el punt de vista des del qual oferim les següents reflexions:

1. Considerem necessari i urgent el tancament de la Model, ja que no compleix les condicions mínimes de preservació de la dignitat dels interns ni les condicions laborals de les persones que hi treballen.

2. Ara bé, creiem imprescindible i irrenunciable l’existència d’un Centre de Preventius i d’un Centre Obert a la ciutat de Barcelona, per raons de proximitat a les famílies, als jutjats, als professionals i al voluntariat que els atenen, i així poder facilitar la reinserció social i laboral dels interns.

3. Si es procedeix al tancament de la Model sense que existeixi un Centre de Preventius a la ciutat, cal que vagi precedit d’un compromís clar i explícit per a la construcció de l’esmentat Centre, en els espais ja acordats amb l’Ajuntament de la ciutat, amb un calendari concret d’execució i havent-se iniciat ja els procediments legals necessaris.

4. Així mateix, durant el període transitori, que hauria de ser el més curt possible, s’han d’arbitrar mesures concretes per facilitar la comunicació dels interns amb les famílies, amb els professionals i amb el seu entorn de reinserció social, com poden ser autobusos llançadores gratuïts, videoconferències dels advocats amb els interns, etc.

5. Les entitats, els agents socials i tots els col·lectius implicats han de ser escoltats en la presa d'una decisió tan important per als interns, les seves famílies i la ciutat.

Barcelona, 6 de febrer de 2017

Justícia i Pau - Secretariat de Pastoral Penitenciària de Barcelona - Grup de Juristes Roda Ventura – Fundació Obra Mercedària - Observatori de Drets Humans Samba Martine Justicia i Pau Dominics d’Europa – Associació Cedre per la Promoció Social – Associació Jaume Pineda