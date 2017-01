Cristianisme i Justícia: "Repensar el treball és clau per revertir la creixent desigualtat"

(Jesuïtes) Al llarg d'aquests últims anys el centre d'estudis Cristianisme i Justícia ha abordat el debat sobre el model del treball en diferents seminaris interns, grups de treball i publicacions. I ara proposa un nou curs especialitzat en aquest camp, des del convenciment que "repensar el treball és clau per revertir la creixent desigualtat i dotar-nos d'uns mínims vitals dignes que permetin garantir una societat decent".

Aquest proper mes de febrer ofereix el curs 'Repensar el treball. Un debat ineludible' dedicat a aquest tema. S'hi tractaran, entre altres qüestions, l'escenari actual del món del treball després de les successives reformes laborals, l'impacte de la revolució digital o el debat entorn a la renda bàsica i les noves formes de treball. En definitiva, es pretén posar sobre la taula les qüestions de fons que, més enllà de la conjuntura actual, obliguen a repensar el model.

Tenir una feina ja no garanteix sortir de la pobresa

Com adverteix Teresa Crespo, autora del quadern El treball, present i futur, "s'ha produït un canvi radical de la realitat en què vivim; alguns ens parlen d'un canvi d'època, el que significa que les coses mai més tornaran a ser com abans i, en conseqüència, la feina perd tots aquells trets que durant segles l'havien definit".

I és que en els últims anys, com alerten repetidament organitzacions socials, la crisi i les successives reformes laborals han precaritzat les condicions de treball i ha aflorat una nova realitat on tenir una feina ja no garanteix sortir de la pobresa. Això configura una nova classe social, en la qual els individus que en formen part poden tenir tot tipus de capacitats i potencialitats, però no poden desenvolupar-les per falta d'oportunitats. Com a conseqüència, explica Crespo, "es veuen obligats a acceptar el que el mercat laboral els ofereix, amb una manca de les més elementals condicions per a la cobertura de les necessitats vitals mínimes i sense reconeixement dels seus drets socials i laborals".

El dret al treball com un dret de ciutadania

Això fa urgent el canvi en el funcionament del mercat de treball, per permetre la reincorporació de les persones desocupades i també per garantir un treball decent i de qualitat. No obstant això Cristianisme i Justícia es qüestiona fins a quin punt el model socioeconòmic del capitalisme financer i globalitzat d'avui pot permetre una sortida més digna a tota persona treballadora o, al contrari, es prioritzen els interessos individuals per sobre dels col·lectius.

Eduardo Rojo, que també participarà en aquest curs, assenyala com a primer repte a superar prendre consciència de la importància del dret al treball com un dret de ciutadania, i a continuació adoptar les mesures necessàries, tal com propugna l'Organització Internacional del Treball, perquè sigui un treball decent, amb drets que permetin tenir una vida laboral digna per a tota persona treballadora. Per a aquest catedràtic de Dret del Treball, "pensar el treball en termes únicament d'ingressos econòmics, em sembla erroni, encara que sigui important, ja que si no va acompanyat d'un desenvolupament de la persona perdrà tot el seu valor".

El curs 'Repensar el treball. Un debat ineludible' que comença el proper 2 de febrer comptarà amb la participació d'Eduardo Rojo, catedràtic de Dret del Treball, David Murillo, professor de Ciències Socials a ESADE, David Casassas, professor de Teoria Social a la Universitat de Barcelona, ​​Teresa Crespo, presidenta d'ECAS (entitats catalanes d'acció social), Joan Carles Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya, Carlos Obeso, director de l'Institut d'Estudis Laborals d'ESADE, i Pepe Rodado, sacerdot obrer.