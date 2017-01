Els claretians inicien el bicentenari del pare Josep Xifré, un dels seus fundadors 

(Claretians) El 17 i 18 de febrer de 2017, els Missioners Claretians inicien la celebració del bicentenari del naixement del pare Josep Xifré i Mussach (1817-1899), missioner claretià, vigatà il·lustre, cofundador i continuador de la gran obra que Sant Antoni M. Claret va iniciar. El pare Xifré és considerat el segon fundador de la Congregació claretiana i va ser-ne director General del 1858 al 1899. Quan va iniciar la seva tasca hi havia una casa (la primera de Vic) i una dotzena de missioners i la deixà amb 61 cases, escampades per 11 països (Europa, Amèrica i Àfrica), i un total de 1.782 missioners.

Josep Xifré va néixer a la Masia Can Sibiu, als afores de la ciutat de Vic, el 19 de febrer de 1817. Els seus pares es deien Josep i Teresa. Era el quart de sis germans. Cursats els estudis al seminari diocesà de Vic, el 16 de febrer de 1840 va rebre el presbiterat a Roma. El 1842, mossèn Xifré va tornar a Vic i fou quatre anys Vicari a Prats de Lluçanès, i el 1847 de Sant Quirze de Besora. Completava el servei i atenció parroquials amb la predicació popular. El 16 de juliol de 1849 formà part del grup de cinc que, convidats i entusiasmats pel P. Claret, van constituir a Vic la primera comunitat claretiana.

Fou el tercer Director General de la Congregació, substituint el pare Esteve Sala, de l’any 1858 fins a la seva mort a Cervera el 1899. Quan va iniciar la seva tasca hi havia una casa (la primera de Vic) i una dotzena de missioners i la deixà amb 61 cases, escampades per 11 països (Europa, Amèrica i Àfrica) i un total de 1.782 missioners. Va viatjar incansablement, va convocar sis Capítols Generals; els dos primers foren presidits pel pare Claret i la resta per ell mateix. Aconseguí l’aprovació civil i canònica de les constitucions i de la congregació.

Amb motiu del centenari del la seva mort, les despulles del pare Xifré, cofundador de la Congregació Claretiana, van ser traslladades des del cementiri de Cervera a la cripta del Temple de Vic, on reposen al costat del sepulcre del seu admirat Fundador i Pare, Sant Antoni Maria Claret.

És l’hereu espiritual del Fundador, sant Antoni M. Claret. Aquesta fidelitat traspua sobretot en el seu escrit El Espíritu de los Misioneros. I regalima en les nombroses cartes circulars adreçades setmanalment als Missioners: escrits generalment breus i circumstancials, de doctrina sòlida.

Actes previstos

L’acte inaugural del bicentenari serà el divendres, 17 de febrer, a les 18:30h a la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic. l’acte hi intervindran el pare General de la Congregació dels Missioners Claretians, Mathew Vattamattam, el Provincial dels Claretians de Catalunya, Ricard Costa-Jussà, i Xavier Cateura farà la conferència: Josep Xifré, vigatà il·lustre, emprenedor d’una gran obra.

En finalitzar l’acte, actuarà en directe el grup musical Quartet Pizzicato. Aquest acte és obert a tothom qui desitgi participar-hi.

El dissabte dia 18 tindrà lloc una jornada de trobada claretiana, amb la presència del pare General, dels Superiors Majors d’Europa, Claretians de Catalunya i altres indrets, i membres de la Família Claretiana.

A la Casa d’Espiritualitat Claret de Vic, hi haurà la conferència "De professió missioner" a càrrec del pare Jaume Sidera i Plana, autor de l’obra El P. Josep Xifré, publicada per Editorial Claret, un estudi molt acurat i complet sobre la figura del cofundador dels Claretians. Seguidament, a les 12:30, a la cripta del temple de sant Antoni M. Claret de Vic, se celebrarà l’Eucaristia, presidida pel Bisbe de Vic Romà Casanova. A la tarda s'inaugurarà la placa commemorativa en record dels 200 anys del naixement del P. Xifré a Can Sibiu, la seva casa natal.