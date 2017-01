Carme Forcadell als monitors d'esplais cristians: "Gràcies per fer aquest país millor i més just”

(Fundació Pere Tarrés) Uns 250 responsables de centres d'esplai s’han reunit a la casa de colònies de La Conreria, al Maresme, per celebrar l’Assemblea General Ordinària del Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC) de la Fundació Pere Tarrés. A tots ells, els ha acompanyat durant l’acte públic que s’ha fet a mig matí, la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, que ha agraït la tasca feta pels més de 3.500 monitors/es des dels esplais: "gràcies per fer aquest país millor i més just” i els ha esperonat a "seguir treballant molts més anys com ho esteu fent", en una referència a l'aniversari dels 60 anys de l'origen de la Fundació Pere Tarrés, que se celebra enguany. En aquest acte també ha intervingut el president del MCECC, Xavi Nus, que ha reivindicat el paper dels esplais com a lloc de transformació social.

Un cop acabat l’acte públic, la presidenta del Parlament ha fet una visita per la casa de colònies de La Conreria, que s’ha rehabilitat recentment per fer-la més accessible i moderna, acompanyada dels directius i responsables de la Fundació Pere Tarrés i del MCECC.

Fer balanç i decidir les línies de treball de futur del l’educació en el lleure han estat els punts sobre els quals ha pivotat l’Assemblea d’aquest any. Justament avui s’ha presentat la trobada de monitors que tindrà lloc a Berga el cap de setmana del 6 i 7 de maig. També s’ha fet balanç de l’any 2016, amb la presentació de la memòria i el tancament econòmic, i s’han debatut les línies de treball de cara al 2017 amb la voluntat que l’educació en el lleure doni resposta a les necessitats de la infància i la joventut i continuï sent un agent de cohesió i transformació social.

Amb 182 centres d’esplai federats, el MCECC-Fundació Pere Tarrés és l’entitat de lleure més gran de Catalunya que aquest any 2017 commemora els 60 anys del seu l’origen. Els seus centres acullen més de 17.500 infants, adolescents i joves, gràcies a la tasca educativa i voluntària de més de 3.500 monitors.