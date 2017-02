Càritas Terrassa s’estrena a les xarxes socials

(Càritas Terrassa) Càritas Diocesana de Terrassa s’estrena a les xarxes socials. Per ara, l'entitat serà a Facebook i Twitter. Amb aquesta aposta es busca una comunicació més àgil i propera que serveixi per establir ponts amb les persones i per difondre la feina de Càritas.

L'organisme orienta la seva intervenció en tres eixos: l’acció social, la sensibilització i la denúncia. El món digital els sembla doncs "un lloc apropiat per sensibilitzar la població dels problemes socials i la pobresa que hi ha al nostre entorn". Uns perfils socials que utilitzaran per denunciar les injustícies. Però també perquè més persones coneguin i arribin a col·laborar amb els seus projectes i activitats.

L'entitat convida totes les persones que s’apropen a Càritas a que els segueixin, sense tenir en compte la seva religió o procedència. D’aquesta mateixa manera, tothom pot donar suport a la seva tasca. També es vol donar veu i fidelitzar els voluntaris, socis i donants. L'entitat també s'ha marcat com a objectiu ampliar la seva base de seguidors i col·laboradors.