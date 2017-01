Càritas Barcelona diu 'sí' als migrants i refugiats

(Càritas Barcelona) Càritas Diocesana de Barcelona, el col·lectiu 'Caminem junts en la diversitat' i la Delegació de Pastoral Social denuncien les traves constants de l’administració a l’hora d’acollir a les persones refugiades i migrants que es veuen obligades a deixar els seus països d’origen. Ho fan amb motiu de la Jornada Mundial dels Migrants i Refugiats, commemorada el dia 15, però que la diòcesi celebra aquest proper diumenge a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià.

Així reivindica Càritas Barcelona en particular el seu compromís amb totes les persones que fugen de la guerra, la fam i la persecució:

«Les pancartes i les reivindicacions hi són, però manca un compromís ferm dels nostres governants en favor dels migrants i refugiats. La població migrant a Catalunya representa un 13,69% (1.028.069 persones) sobre la població total, i per tant és un col·lectiu que no podem deixar de banda a l’hora d’implementar polítiques socials. Des de principis dels 2000 i com a conseqüència del flux constat de persones nouvingudes, Càritas Diocesana de Barcelona ha treballat, treballa i treballarà incansablement en l’acollida i l’acompanyament de les persones migrants, que en molts casos són els últims dels últims.

Molts dels nouvinguts que truquen a la porta de Càritas Diocesana de Barcelona es troben amb molts impediments de l’administració, una manca de lligams familiars on recolzar-se, impossibilitat d’accedir al mercat laboral regular i dificultats idiomàtiques. No podem arribar a comprendre el cost emocional que suposa abandonar el país d’origen i la família, i tots aquests factors provoquen que la persona tingui moltes dificultats per tirar endavant.

També volem denunciar la situació dels refugiats que es troben en països fronterers amb Europa. Alguns dels que han pogut arribar se’ls ha rebutjat i a d’altres se’ls ha internat als CIES per, finalment, ser expulsats. Les paraules del Papa Francesc sobre el paper d’Europa en aquest conflicte són ben clares: “Què t’ha passat Europa humanista, defensora dels drets humans, de la democràcia i de la llibertat?”

Fent-nos nostres les paraules del papa Francesc, ens preocupa que la immigració sigui el problema més important per a la majoria dels europeus (45%).

Aquesta problemàtica és atiada en molts casos pels mateixos partits polítics amb clars interessos electorals, cosa que provoca un augment de la xenofòbia en els postulats polítics i en la percepció ciutadana vers aquest col·lectiu.

Des de Càritas Diocesana de Barcelona rebutgem els postulats que criminalitzen als migrants i refugiats i atempten contra els drets de les persones. Diem sí a l’acollida i no a les polítiques restrictives que només porten dolor i mort. Per dignitat, no ens podem quedar de braços plegats. Cal actuar.

Per totes aquestes raons, Càritas Diocesana de Barcelona demana a les administracions competents:

–Complir amb la Declaració Universal dels Drets Humans i tots els altres convenis internacionals subscrits per l’Estat Espanyol.

–Promoure alternatives a la detenció. Cal que les persones puguin residir a la comunitat, sense ser detingudes per motius ètnics o d’origen.

–Adoptar i implementar lleis que redueixin la demanda del tràfic de persones i protegeixin especialment als infants migrants de qualsevol forma d'explotació. L'adopció d'acords internacionals transfronterers impediria el tràfic i facilitaria la migració segura de les persones víctimes d'explotació.

–Demanar a les administracions corresponents que implementin les 67 propostes del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona. Aquestes mesures van dirigides a millorar els mecanismes per a la tramitació dels expedients d’estrangeria i evitar que moltes persones caiguin en situacions d’irregularitat sobrevinguda o es vegin amb la impossibilitat d’accedir a la regularització.

–Reforçar els circuits d'empadronament per a persones indocumentades o sense domicili fix i estable.

Volem canalitzar totes aquestes demandes, i per fer-ho diumenge celebrarem una Trobada Diocesana amb motiu de la Jornada Mundial dels Migrants i Refugiats a la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. L’acte s’iniciarà amb la celebració d’una Eucaristia a les 11.30h i un dinar de germanor al Col·legi Sagrat Cor de Sarrià (Carrer del Sagrat Cor, 25). A la tarda es faran diferents activitats lúdiques i l’acte es clourà a les 17.30h amb una oració per pregar pels infants migrants i pel dolor del nostre món, com ens demana el Papa Francesc.

Amb aquesta Jornada volem reivindicar el nostre compromís solidari amb totes les persones que es veuen obligades a deixar el seu país d'origen, fugint de la guerra, de la fam i de la persecució. Fem nostre el lema d'aquesta Jornada: Migrants i refugiats: persones amb drets. Actuem. Hi tenen tot el dret!»