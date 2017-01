Bon Any Nou de la mà de Kairoi, música per arribar a les fronteres

(Glòria Barrete –CR) Qui no ha cantat alguna vegada aquests dies de Nadal allò de 'No dormiu, que vindrà un nen, que vindrà Jesús, que vindrà Déu...'? Són moltes les generacions que coneixen i canten els hits musicals de Kairoi, el grup marista de música cristiana que va sorgir l'any 1979. Aquest any nou que comença és per a Kairoi un 're-born', un renéixer, que comença amb un nou projecte, noves incorporacions i una nova adaptació de les mítiques lletres. CatalunyaReligió.cat felicita als lectors el nou 2017 amb Kairoi, aprofitant que aquest any els maristes celebren 200 anys de la creació de la congregació.

La conversa té lloc dins un bar a prop del local d'assaig del grup que es troba a l'escola Maristes La Immaculada de Barcelona. Ha costat trobar data per a l'entrevista, "molts membres tenen altres projectes i aquests dies de Nadal tenen assaigs diversos", ens expliquen. El grup al complet el formen unes onze persones, tot i que avui tocaran cinc membres del grup. Són joves, amb una gran qualitat musical i agosarats, han donat la volta en el nou projecte a dotze dels hits de Kairoi. Arriscat, però sembla que funciona.

"En aquest procés de renovació del grup hem volgut tractar temes a fons", explica Eric Díaz, guitarrista de Kairoi, "hem tocat les lletres perquè algunes teològicament no ens quadraven, eren massa verticals, jeràrquiques i no era la nostra manera d'entendre la fe". Alhora, aquesta renovació de contingut ha anat acompanyada d'una renovació musical. Kairoi reneix i ho fa amb un estil proper, actual, i que s'engloba fàcilment en la categoria de música moderna.

Per fer més visible aquesta renovació, afirma Carles Astor, percussionista de Kairoi, han creat dos espectacles, un més acústic anomenat 'Llum', i un altre més elèctric titulat 'Caleidoscopi' i que es va poder veure al festival Canòlich Music d'Andorra. Uns espectacles que busquen un sol objectiu: que el públic visqui una experiència, "una experiència de fe", remarquen.

I és que, com recorda Raúl Juan, guitarrista i productor del nou treball del grup, "Kairoi es basa fidelment a l'Evangeli". Les lletres parlen "d'acollida, de compromís, de la comunitat, o d'una Església que des de baix demana un aire nou".

Un canvi d'aire però sense oblidar el rumb, el carisma marista. Un carisma que es veu reflectit en els membres del grup, la majoria dels quals són ex alumnes, treballen o han passat per grups maristes, per la presència d'un germà marista, en Jaume, bateria i membre fundador de Kairoi, i sobretot per la idea "d'arribar a les fronteres a través de la música".

Cada any una personalitat desitja un bon any als lectors de CatalunyaReligió.cat: el 2012 va ser la ninotaire Pilarín Bayés a Vic; el 2013, sor Lucia Caram a Manresa; el 2014 la música del Grup de Gospel dels maristes; el 2015 l'encara bisbe Joan Piris, ho feia des dels pisos del seminari de Lleida; i el 2016 ho va fer la comunitat parroquial de la parròquia Sant Francesc d'Assís de les Franqueses del Vallès.