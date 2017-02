Blanquerna-URL ofereix sessions d’orientació per a futurs estudiants

(Blanquerna) Amb el títol 'El primer any a la universitat' Blanquerna-URL ofereix una sessió d’orientació per acompanyar els joves de 16 a 18 anys en la tasca de decidir què estudiaran. La sessió, d'entre hora i hora i mitja de durada, ofereix als futurs estudiants pautes i guies per a l’elecció dels seus estudis, amb un enfocament diferent: és la pròpia universitat i no l’escola qui relata de primera mà quina és l’experiència dels estudiants en el seu primer any.

Mitjançant la visió de quins són els reptes i del què suposa l’ingrés i la superació d’un primer curs universitari, s’interpel·la els estudiants per ajudar-los a prendre una decisió sobre el seu futur acadèmic. Per concertar una sessió, els centres interessants poden posar-se en contacte amb Cristina Feixas, responsable del Servei d’orientació universitària de Blanquerna-Universitat Ramon Llull.

La sessió consta de tres parts: la primera ofereix una descripció dels tres contextos que ajuden o dificulten als estudiants l’elecció dels seus estudis: personal, social i universitari. La segona part presenta el món universitari: funcionament de les classes, torns i horaris, calendaris, exàmens, recuperacions i metodologies, a més del canvi significatiu dels rol del professor i l’estudiant i les noves responsabilitats a què s’hauran d’enfrontar. Finalment, la darrera part planteja conclusions i consells sobre com evitar el fracàs en l’elecció i com reconduir-lo en el cas que succeeixi, i recorda la necessitat d’una preparació prèvia durant el Batxillerat, tant a nivell personal com acadèmic, per a poder culminar amb èxit els estudis.

Blanquerna a les escoles

Aquesta sessió es planteja com un complement a les diferents activitats d’orientació i d’autoconeixement dissenyades i organitzades pels propis centres de Blanquerna-URL, amb l’objectiu d’acompanyar les escoles en la tasca d’orientar i resoldre els dubtes i neguits dels seus estudiants.

Se suma així a les sessions informatives que estan obertes a tots els futurs estudiants i les seves famílies i que no requereixen confirmar-hi l'assistència. Aquestes sessions informatives tindran lloc entre els mesos de febrer i juliol.