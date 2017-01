El bisbe de Tortosa demana que “l'Any Jubilar Marià sigui un any de reconciliació”

(Maria Joana Querol –Bisbat de Tortosa) Aquest diumenge la Catedral de Tortosa va acollir la missa solemne d’obertura de l’Any Jubilar amb motiu del quart centenari de la fundació de la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta. L’any jubilar acabarà el 8 de desembre, solemnitat de la Immaculada Concepció. Al llarg d’aquest any, s’han programat diferents actes religiosos i culturals en honor de la Mare de Déu, qui va deixar el seu cíngol a la ciutat de Tortosa com a signe del seu amor, la nit del 25 de març de 1178, festa de l’Anunciació.

El vicari general, José Luís Arín, va llegir la carta que el bisbe Enric Benavent va adreçar al papa Francesc, a través de la Penitenciaria Apostòlica, sol·licitant la celebració d’un Any Jubilar Marià, amb motiu del 400è aniversari de ser erigida canònicament l’any 1617, la Reial Arxiconfraria de Nostra Senyora de la Cinta, pel bisbe Lluís de Tena. Francesc concedí l’any jubilar amb indulgència plenària, amb les condicions habituals, als confrares i a tots els fidels penedits i moguts per la caritat.

Benavent en l’homilia digué que la fundació de l’Arxiconfraria és un signe de la fe, configurada al llarg dels segles. Va destacar la importància que cada generació sàpiga reconèixer el que ha rebut dels seus avantpassats i la celebració d’aquest 4t centenari és un signe de reconciliació en la història i el passat. Per a Benavent, no sols se celebra una commemoració, sinó allò que afecta el nostre present, sabent acollir els valors que ha transmès aquest patrimoni. La Cinta és un regal d’amor, va dir.

“Veniu, tortosins: la Cinta mo’l demana donem-li el cor”

La història mariana de la ciutat també és de gràcia i agraïment. A la Mare de Déu se li dona, sobretot, es considera, el cor. “Veniu, tortosins: la Cinta mo’l demana donem-li el cor”, resa l’himne. Benavent va explicar com la devoció de Tortosa a la Mare de Déu de la Cinta és un signe de protecció. Per a ell, la fe ajuda a tenir una mirada cristiana amb els altres i a construir un món millor. Per això va demanar que "aquest Any Jubilar sigue un any de gràcia i de reconciliació i amb el desig d’estimar cada dia més el seu Fill. Aquesta és la major alegria que podem donar a la mare del Senyor".

Abans de la benedicció final, el vicari General va explicar que amb motiu de l’Any Jubilar s’ha preparat una credencial que es lliurarà al llarg de l’any a tots els fidels que ho sol·liciten. I en aquell moment li va lliurar al bisbe Benavent.

La celebració va acabar amb l’himne de la Cinta, lletra de Joan Moreira i música de Josep M. Peris, mentre els fidels veneraven la relíquia.

A la celebració va ser presidida pel bisbe Enric Benavent i concelebrada pel Cabildo i preveres de la ciutat. Hi eren presents l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, el director general d’Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, autoritats civils i militars, l’Arxiconfraria de la Mare de Déu de la Cinta i Cort d’Honor. Els cants van anar a càrrec del Cor de Cambra Tyrichae.