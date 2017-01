Bicentenari Marista, Pere Ferré: "Avui tots som cridats a viure La Valla i a construir una història"

(Glòria Barrete –CR/França) L'Institut Marista comença el 2017 celebrant, i ho ha fet a l'estil marista, amb senzillesa, amb humilitat, amb fraternitat. Celebren enguany 200 anys de la fundació de l'Institut, dos segles des que Marcel·lí Champagnat, el seu fundador, plantés el 2 de gener de 1817 la llavor d'un arbre molt gran que s'ha ramificat i que ha generat tres congregacions i que aplega més de 3.000 germans maristes i més de 70.000 laics. Un dels llocs de celebració era França, part de la província de l'Hermitage, a la qual pertany també Catalunya. CatalunyaReligió.cat s'ha fet present entre els germans i laics per celebrar l'efemèride.

Tot va començar a La Valla-en-Gier, al departament del Loira (França), el 2 de gener de 1817. "La Valla és la importància d'un lloc perquè la fe s'encarna", explica Pere Ferré, marista i provincial de la província de l'Hermitage, i recorda que és un lloc que ha permès "persones que s'han donat", i un lloc on aprendre "la fraternitat, la confiança en Déu, l'amor a Maria, i el donar respostes concretes als infants vulnerables". I és a La Valla on els actes del bicentenari a França van començar la celebració.

Una Eucaristia participativa i mirall de la província de l'Hermitage, molt heterogènia, va donar inici el 2 de gener a la tarda. Presidida pel bisbe de Saint Etienne, Sylvain Bataille, va comptar amb l'assistència de l'alcalde de la població, del Vicari General dels maristes, Joe Mckee, i nombrosos maristes i laics catalans i d'altres zones de la província marista. El bisbe de Sant Etienne va recordar que Marcel·lí Champagnat va ser un home "que va entendre la necessitat dels joves i que ha sabut captivar moltes altres persones que han seguit més tard el seu camí".

Però un altre dels indrets emblemàtics de França per l'Institut marista, i que ha centrat actes de celebració, ha estat Notre Dame de l'Hermitage, a la població de Saint Chamond. És la segona casa feta per Champagnat, i construïda per ell mateix i els primers germans. Una casa important "perquè ha estat lloc de formació". La casa acull una comunitat internacional, de germans i laics maristes, "que donen un rostre nou d'Església", i també és lloc per viure Champagnat, "tot aquí parla d'ell", explica Ferré.

I buscant aquesta llavor, amb voluntat de celebrar tot el que s'ha rebut i volent fer present el carisma marista dels laics, una desena de joves catalans s'han volgut desplaçar també a França per viure els actes del bicentenari. Hem parlat amb tres d'ells, l'Anna Maria, la Montse i en Pere, per saber què els ha mogut a venir, com viuen avui un carisma de fa 200 anys i què significa Champagnat a les seves vides.

La celebració ha continuat el 3 de gener amb una conferència sobre l'origen de la fundació marista, a càrrec del germà i historiador André Lanfrey, visites als indrets fundacionals, presentació dels nous projectes de la congregació a nivell mundial, a càrrec del Vicari General de la congregació, l'espectacle 'El cinquè Evangeli', a càrrec de Francesco Agnello i Jean Baptiste Germain sobre la vida d'Henri Vergès, màrtir d'Algèria el 1994, i una pregària d'acció de gràcies.

El bicentenari, però, continua la celebració. "És un nou començament, avui tots som cridats a viure La Valla i a construir una història", ha remarcat Ferré.

El bicentenari porta tres anys de preparació a l'esquena per part dels maristes per "fer camí cap a un Nou Començament". Com en un tridu, els tres anys han servit per reflexionar sobre tres aspectes de la vocació marista: la missió a l'Any Montagne (2014-2015); la comunió a l'Any Fourvière (2015-2016); i, a partir d'aquest agost passat, l'espiritualitat a l'Any La Valla.