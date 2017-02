Barcelona, amatent al diàleg islamo-cristià per la pau

(CR/Sant'Egidio) Davant de la barbàrie de la guerra, la paraula. Davant de la violència, el desig de trobada amb l'altre. Aquests propers dies seran a Barcelona el cardenal i arquebisbe de Bangui Dieudonné Nzapalainga, i l’imam de la mesquita central d'aquesta capital de la República Centreafricana, Kobine Layama. Tots dos són un clar exemple de compromís conjunt i de diàleg interreligiós per la pau en temps difícils.

Aquest dissabte la basílica de Sant Just i Pastor acollirà una pregària per la pau, i la dedicarà particularment a aquest país situat al cor de l'Àfrica Negra. L'organitza la comunitat de Sant'Egidio amb motiu de la visita d'aquests dos líders religiosos, i a qui els missioners combonians han reconegut amb el premi Mundo Negro a la Fraternitat 2016. Dilluns Nzapalainga i Layama protagonitzaran també un diàleg a Cristianisme i Justícia.

Reconciliar des del diàleg

Des que va esclatar la guerra sempre han defensat que “a la República Centroafricana no hi ha una guerra religiosa. El conflicte és militar i polític”. El seu treball, a través d'una plataforma de diàleg interreligiós –on també hi són presents els protestants–, busca una solució a la crisi politicomilitar que ha sacsejat el país. La pau és jove a la República Centreafricana, que és també un país de joves. El missatge de cristians i musulmans és una història del bé que va més enllà de la República Centreafricana. Un model de diàleg que cal encoratjar i replicar.

La Comunitat de Sant'Egidio ha propiciat el procés de reconciliació nacional a Àfrica Central i ha mostrat la força de pau dels líders religiosos. En la seva visita a la Comunitat de Sant'Egidio a Roma el passat mes de novembre, el cardenal va destacar l'eficàcia d'un mètode que ha convençut el poble centreafricà i sobretot "ha salvat molts joves de la propaganda manipuladora de l'enfrontament".

"Els diàlegs de la Plataforma interreligiosa –ha dit– han creat una unió sagrada: catòlics, musulmans i protestants, junts per al retorn de la pau". Com a armes, "l'oració i el diàleg", per alliberar les religions de la "violència que les desfigura". En aquest sentit, per al cardenal, "la crisi ha estat una oportunitat per a des vetllar el rostre autèntic de la religió i ens ha portat a convertir-nos a les raons de la pau".

L'imam Layama, president de les comunitats islàmiques de la República Centreafricana, en aquesta mateixa ocasió va subratllar que el nomenament cardenalici de Nzapalainga és un gest d'atenció per part del papa Francesc –que es repetiria el novembre de 2015 amb la seva visita al país– i que "ennobleix la història del nostre país". "Segons l'Alcorà, la vida humana és sagrada i inviolable", va observar l'imam, que al llarg dels anys no ha estalviat esforços per protegir la convivència entre les comunitats religioses.