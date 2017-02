L’autoestima dels nens, eix del programa de reforç educatiu de Càritas Terrassa

(Càritas Terrassa) Un grup de 35 voluntaris de Càritas Diocesana de Terrassa van participar a la formació específica del programa de reforç educatiu. En la sessió celebrada dissabte, a càrrec de la psicopedagoga, docent i logopeda Maria Helena Tolosa Costa, es va emfatitzar que s’havia de potenciar l’autoestima dels nens que participen en les classes de reforç.

Un exemple que es va posar va ser el de fer servir consignes com “tu si pots” o “tu si vals” o bé no dir-li a un nen mentider quan no diu la veritat i en comptes d’això dir-li que en aquest moment no està dient la veritat, donant més rellevància a la circumstància que a l’etiqueta.

Amb tot plegat, es pretén donar prioritat al ser per sobre del fer i a habilitats de raonament i comunicatives. Maria Helena Tolosa Costa va explicar que el més important és estimar els nens, acollir-los i que siguin escoltats i que d’aquesta manera tornin a casa amb l’autoestima reforçada abans que amb els deures fets. Doncs s’ha de potenciar el seu esforç, la seva voluntat i la sevamotivació intrínseca més enllà de la que puguin rebre de l’exterior. I per a això és necessari que els nens tinguin estabilitat i se sentin “estimats, necessitats i útils”.

També es va parlar de l’evolució del concepte intel·ligència, que ha passat de ser mesurat amb paràmetres de resultats a ser valorat en diferents àmbits: capacitat d’adaptació al medi i les circumstàncies, capacitat resolutiva davant els problemes, capacitat creativa i capacitat emocional i, fins i tot, espiritual.