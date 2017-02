L'Anuari 2017 de la Companyia de Jesús està dedicat als pobles indígenes

(Jesuïtes) “El món és la nostra casa”, amb aquesta frase de Jeroni Nadal, un dels primers jesuïtes, s'obre l'apartat principal de l'Anuari 2017 de la Companyia de Jesús, dedicat al compromís dels jesuïtes amb les comunitats i cultures indígenes. A les seves pàgines trobem testimonis de jesuïtes que treballen en favor dels més febles en diferents racons del món: defensant les causes dels pobles aborígens a Austràlia; ajudant a comunitats camperoles indígenes de Bolívia a millorar les seves condicions de vida; preservant i promovent les cultures i identitats tribals de l'Índia; compartint la fe i la vida quotidiana amb la població de Guaiana; sanant les cicatrius de les guerres del segle XX a les illes de Jeju (Corea del Sud) i Okinawa (Japó); o esforçant-se per oferir educació, salut i esperança a comunitats remotes de Zimbabue.

Ignasi va enviar als jesuïtes a les fronteres, al nou món “a anunciar el Senyor als pobles i cultures que encara no el coneixien”. L'Anuari 2017 reflecteix la manera en què aquest enviament s'actualitza avui, 470 anys després. Com expressa un dels protagonistes, el jesuïta Chrispen Matsilele, els pobles indígenes “ens criden i conviden a una reflexió més profunda, sobre el que significa estar en les perifèries, i optar pels pobres, no com messies, sinó com a companys de peregrinació, fent camí”.

D'altra banda, amb motiu de la celebració de la Congregació General 36 del 2 d'octubre al 12 de novembre de 2016, l'anuari dedica un apartat especial a les últimes congregacions generals de la Companyia de Jesús. En les últimes cinc dècades, a través d'aquests fites històriques, la Companyia de Jesús ha dut a terme, en paraules del jesuïta John W. Padberg, “un camí de renovació i enfortiment de la seva vida i missió”. Finalment, com en anys anteriors, l'anuari ofereix una mirada al món dels jesuïtes i els seus apostolats. Entre altres temes, en aquesta edició es dediquen articles a la peregrinació del Camí Ignasià, a la tasca pastoral a la frontera entre Mèxic i Estats Units, a les ràdios comunitàries a l'Argentina, a la sensibilització contra la SIDA a les escoles d'Àfrica, a les Comunitats de Vida Cristiana a tot el món ia les noves iniciatives de l'Apostolat de l'Oració.

El volum, de gairebé 150 pàgines, s'edita en anglès, espanyol, francès, alemany i italià, i es distribueix aquests dies entre jesuïtes, col·laboradors i institucions de totes les províncies de la Companyia de Jesús.