Les AMPA i els consells escolars de les Vedruna s'impliquen en el nou projecte educatiu

(Fundació Vedruna Catalunya Educació) Aquest dissabte es van trobar a Vic, representants d’AMPA i de Consells Escolars de les 36 escoles Vedruna de Catalunya.

En la trobada es va presentar la nova fundació que agrupa totes les escoles Vedruna, la Fundació Vedruna Catalunya Educació, amb un vídeo explicatiu que es difondrà properament a través de les webs de les escoles. L’Equip de Formació de Vedruna Catalunya va presentar el nou Projecte Educatiu de la Fundació, escrit i pensat per donar resposta als propòsits educatius de les escoles. Una presentació dinàmica a partir d’escenes teatrals representades per alumnes, pares, mares i mestres sobre cada un dels punts nuclears del nou Projecte. La presentació al pavelló de l’escola va anar acompanyada d’un treball posterior dels pares i mares assistents, on se’ls va demanar aportar aspectes concrets que han de ser capaços d’evidenciar l’aplicació del Projecte Educatiu en el dia a dia.

En la trobada també es va anunciar l’obertura d’un procés participatiu on mestres, pares i mares i alumnes aportaran idees concretes per aconseguir que el Projecte Educatiu sigui una realitat en cada una de les escoles Vedruna.

Un altre punt de treball de la jornada va ser la presentació del procés participatiu “Ara és demà” que proposa el Consell Escolar de Catalunya i en el qual es demana que les comunitats educatives aportin idees sobre com voldríem que fos un nou sistema educatiu a Catalunya. Després d’explicar-ne l’objectiu, pares i mares, formant petits grups, varen manifestar quins eren els punts de les diferents ponències als quals val la pena fer aportacions.

La foto de família amb tots els assistents va tancar la trobada matinal. Després d’aquesta presentació, des de Vedruna Catalunya i des de cada escola, es farà la difusió del treball presentat aquest dissabte. Per una banda, donant a conèixer el Projecte Educatiu a mestres i famílies, proposant aspectes de formació i de participació per aconseguir que sigui encara més concret i explícit. I, per altra banda, difonent idees del procés “Ara és demà” a tota la Comunitat Educativa, per tal que la veu i l’opinió Vedruna sigui present en el dibuix de com volem el nou sistema educatiu a Catalunya, de manera que sigui capaç de reflectir els nostres anhels i necessitats.